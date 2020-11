Ex pareja de Diego Maradona acusó que le negaron el ingreso a su velatorio

Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona, acusó en redes sociales que le fue negado el ingreso al velorio íntimo del astro argentino, que se realizó el pasado jueves en la Casa Rosada.

A través de sus redes sociales, quien fuera la última novia del campeón del mundo con la "Albiceleste" señaló que: "Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente. Me mandaron a hacer la fila como a todos. Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No molesto a nadie. Quería saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa".

"Vine a darle un beso a mi ex pareja, fui la última mujer de Diego, nadie entiende eso. No piensan un minuto en Diego. Toda la maldad que hacen se paga, así les va a ir a todos", apuntó.

Según trascendidos de la prensa argentina, algunas actitudes de Oliva horas después del fallecimiento de Maradona habrían molestado a la familia del ex jugador, lo que los llevó a tomar la decisión de negarle el ingreso a la comunicadora.