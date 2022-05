Guillermo Coppola: Es muy fuerte decir que a Maradona lo mataron

El representante Guillermo Coppola se refirió a la muerte de Diego Armando Maradona, casi un año y medio después de que ocurriera el 24 de noviembre de 2020, refiriéndose a los cuidados que recibió en sus últimos días.

Coppola dijo en La Tercera que "(la última vez que lo vio) "Llámame, por favor", le dije. No era el mismo Diego. Entonces, ¿lo mataron? Es duro. ¿Se preocuparon? Es muy fuerte decir que lo mataron. El 30 de octubre lo vi como cansado. Sale a la cancha de Gimnasia un Diego que no podía caminar, que no podía sostenerse en pie. Eso critico. A aquellos que lo llevaron, que no se supo nunca quienes fueron. Si fue la publicidad, si fue el doctor Morla, quién fue".

Sobre si habló con él para ayudarlo: "No se podía, porque no tenías el número o se los cambiaban. Si te muestro el teléfono ahora, tengo Diego, Diego nuevo, Diego segundo, Diego tercero. Nunca te atendía el teléfono. Sabía por Claudia, con quien tengo una excelente relación. Por Dalma y Giannina. Tiene más familia, pero era con las que más diálogo tenía. O a algunos amigos que podían ir o que se sometían a una cosa que yo no".

Finalmente, comentó que jamás le dijo un "no" a conductas que perjudicaban al "barrilete cósmico": "Te tendría que vender imagen y no quiero vender imagen. El resumen es: cajón del padre, decide él. Cajón de él, decide la familia. Los seres más queridos. El mismo lazo de sangre. Decidieron ellos. O sea, me distinguieron, me dieron un lugar importante. ¿Por qué? Estaban cerca de la cocina que mencioné hace un rato. Si tuvieron esa actitud conmigo es por algo. El público, la masa, puede señalarlo a uno, porque tiene la libertad de hacerlo. Después, hay que ver cómo se siente uno".

Coppola estuvo en Chile para el lanzamiento del libro "Diego Eterno", del escritor chileno Nicolás Salgado.