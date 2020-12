Hermana de Maradona acusó a Dalma y Gianinna: Diego estaba abandonado por sus hijas

Ana Maradona, hermana del fallecido ídolo argentino Diego Armando Maradona, realizó fuertes declaraciones al asegurar que el ex futbolista estaba "abandonado" por sus hijas Dalma y Gianinna.

"Lo abandonaron, no iban a verlo nunca. Nosotros nada más lo veíamos. Pregúntale a a las hijas a ver cuándo lo vieron. Nunca nos encontramos con ellas. Jana estaba más presente que ellas. Verónica también iba este último tiempo", aseguró Ana en el programa televisivo Los Angeles de la Mañana.

Además, la hermana de Diego se desligó de las acusaciones de que "utilizaba económicamente" al ex futbolista.

"¿Qué yo cobraba por estar con mi hermano? ¿De dónde sacaron eso? Si yo hubiese recibido algo, tendríamos que tener un aire y no deber deudas de las expensas, y eso lo puedo comprobar. Mis hijos y los de mi hermana nadie vive de Diego", comentó.

Por último, indicó que "Diego era muy generoso, a veces no regalaba algo, pero nada más. Que se queden callados y no nos entierren a nosotros, que sí tenemos dolor, no como ellos por el testamento. A nosotros nunca nos interesó".