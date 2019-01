¿La final entre River y Boca provocó el quiebre de la relación amorosa de Maradona?

El hoy técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Maradona, terminó la relación con la ex futbolista Rocío Oliva. Si bien no eran públicas las razones, la retirada deportista aseguró que la final que River le ganó por 2-0 a Boca Juniors tuvo que ver con el quiebre de la relación.

"Él se levantó y dijo: En esta casa no se ve el partido. Yo no lo podía creer, ahí entendí que ya estaba casi afuera de la casa de 'Gran Hermano', como yo llamaba a nuestra relación", relató la reconocida hincha de River al sitio La Página Millonaria.

"No lo dudé un momento, le dije que entonces me iba, me armé un bolso y me fui. Está bueno ser así, siento que en todos estos años no cambié y pude seguir siendo yo, no me cambió ni un país ni un presidente, ni un viaje, ni Maradona'', manifestó.

Oliva, finalmente expresó que "eso lo viven los que me conocen y me hace bien que mucha gente tenga la chance de hablar conmigo y sorprenderse, lógicamente uno no puede generar ese vínculo con todos, pero son pequeñas satisfacciones cotidianas que me hacen bien en mi día a día'', cerró.