La historia de Diego Amado, el bebé que es hermano de las mellizas Mara y Dona

Una gran prueba de fanatismo se evidenció en Argentina, ya que este jueves nació un bebé llamado Diego Amado, hermano de las mellizas Mara y Dona, lo que muestra la gran predilección de su padre por el "barrilete cósmico".

Se trata de Walter Rotundo, quien junto a su esposa tuvo además la coincidencia de su hijo naciera el mismo día del primer aniversario de la muerte de Maradona, es decir, el pasado 25 de noviembre.

"El día en que tanta gente está triste por Diego, yo también estoy triste, pero mejor por el nacimiento de mi hijo. Ahora en el futuro este día va a seguir siendo el aniversario de la muerte de Diego, pero también será el cumpleaños de mi hijo", relató Rotundo, en palabras que recogió TN.

"La coincidencia ayuda a cambiar un día triste por uno de felicidad", quien añadió que "ahora que hay tanta controversia con el uso de la marca, yo puedo decir 'Diego, Mara, Dona', libremente, porque es el nombre de mis hijos, tengo en mi casa el nombre completo".

Finalmente, habló de su ídolo: "Me da dolor que no esté más, que no pudo ser un adicto limpio, que se lo haya llevado el consumo", y añadió: "Yo lo ví siempre como alguien que estaba todo el tiempo por ganar una batalla y, cuando murió, sentí que no pudo ganar".

La dignidad con la que te amo y te amé, merece que no haya ni un puto día en el que no te recuerde con una sonrisa. Ni siquiera el 25 de noviembre. Porque no te fuiste. Vivís en el Pueblo.



Bienvenido hijo.

Bienvenido Diego Amado. pic.twitter.com/D7mt33iA9z — Walter Rotundo (@WalterRotundo) November 25, 2021