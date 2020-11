Los duros argumentos de futbolista española para no homenajear a Maradona

Durante los últimos días y sobre todo este fin de semana, se han visto múltiples homenajes en memoria de Diego Maradona. Sin embargo, recientemente la jugadora española Paula Dapena se negó a rendir tributo al astro argentino, dando duros argumentos por tomar esa decisión.

El hecho se produjo en el amistoso que animaron Viajes Interrías FF y Deportivo La Coruña, donde la futbolista de 24 años se sentó de espaldas en el minuto de silencio que se realizó en la previa del encuentro.

"Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría. Me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador", explicó Dapena a Pontevedra Viva.

"Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", agregó.

Del mismo modo, Dapena apuntó que: "Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares".

El equipo de Dapena terminó cayendo por 10-0 ante el "Dépor", resultado que quedó en segundo plano ante la actitud de la española.