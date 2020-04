Luciana Aymar reveló que Diego Maradona le pidió sus zapatillas en los JJ.OO. de Beijing

La ex jugadora argentina de hockey césped, Luciana Aymar, contó una curiosa historia de cuando conoció a Diego Maradona, en una conversación con la retirada tenista Gabriela Sabatini mediante un Live de Instagram.

La actual pareja de Fernando González aseguró sobre esto que "me acuerdo que tuve la oportunidad de conocerlo (a Maradona) en algunas entregas de premio, pero el momento donde lo conocí mejor fue en Beijing. Todos los deportistas sabíamos que Diego iba a los Juegos Olímpicos, entonces todos esperando qué deporte iba a ver".

"Se apareció en el partido contra Alemania por el tercer puesto. Llegó Diego y el partido entre Las Leonas y Alemania no importó más. Es más, nosotros estábamos más atentas a lo que hacía Diego que a las alemanas en la cancha. Ganamos, pero no sé si la gente se enteró", afirmó la otrora capitana de Las Leonas.

En la misma línea, Aymar contó que "cuando termina el partido, ya nos estábamos yendo, escucho a Diego: 'Lucha, Lucha, las zapatillas'. Y yo pensé '¿Me está pidiendo las zapatillas?'... Lo miré y me dijo 'Sí, sí, las zapatillas'. Yo en ese momento jugaba con unas zapatillas fucsias, así que me las saqué y se las dí".

"Después me puse a pensar.. '¿Tendré otras para jugar?'... Pero igual no me importaba, si no tenía otras pedía otro par para jugar", agregó. "Eso es lo que tiene Diego, no, ese carisma", relató.