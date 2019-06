Maradona: "La gente que tiene Alzheimer se muere, yo no me estoy muriendo"

El astro argentino Diego Armando Maradona subió un potente mensaje a sus redes sociales, en el que descartó tener Alzheimer, luego de los innumerable rumores que lanzó la prensa argentina, tras su sorpresiva renuncia a la dirección técnica de Dorados de Sinaloa.

El "barrilete cósmico", con un vídeo en su cuenta de Instagram, aseguró que "mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere, yo no me estoy muriendo".

"Estos hijos de saben qué... la tiran para craer confusión, y a mí la confusión no me va, porque esto es no saber hacer periodismo, es tomar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol", agregó con evidente molestia el campeón del mundo en México 1986.

Maradona dejó Dorados el pasado jueves y un día después expresó precisamente en Instagram que su salida se debe a problemas de salud, adelantando que debe realizarse dos operaciones importantes que venía posponiendo, aunque dejando en claro que ninguna es de riesgo.

Tras esto, surgieron muchos rumores en medios trasandinos que indicaban que el "10" sufría problemas neurológicos y la mencionada enfermedad de Alzheimer, algo que además del ex jugador, también desmintió su abogado Matías Morla, quien emitió un comunicado, en el que informó el Maradona se operará de s hombro y rodilla.