Maradona: La pierna derecha se comió todas las patadas y el premio se lo llevaba la zurda

El astro argentino Diego Armando Maradona se refirió a la reciente operación a la que se sometió en su rodilla derecha por sinovitis y artrosis, sosteniendo que estas lesiones fueron provocadas por lo múltiples golpes que sufrió durante su carrera como futbolista.

El ex futbolista en conversación con la versión trasandina del diario Marca, señaló que "me operaron la derecha porque fue la que me aguantó todo. Todos hablaban de la zurda, pero la derecha fue la rodilla que me soportó, el aductor que me aguantó".

Haciendo hincapié en lo mismo, el "10" añadió que "la que se comió las patadas fue la derecha y después el premio se lo daban a la zurda".

Maradona deberá realizarse de igual forma una intervención quirúrgica en la pierna izquierda, ya que las lesiones antes mencionadas se repiten en aquella extremidad, por lo que aún le resta un buen tiempo de detención de sus actividades al "pelusa".