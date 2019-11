Maradona tiene pensado dejar Gimnasia y ya maneja ofertas

Ante la inminente salida de Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia La Plata, el técnico del cuadro argentino, Diego Maradona, tendría decidido dar un paso al costado y renunciar a la dirección técnica del Lobo, club al que arribó en los primeros días de septiembre y en el que hasta el momento dirigió ocho juegos, con cinco caídas y tres triunfos.

Así lo expresó la pareja del '10', Rocío Oliva.

"Diego es así, 'yo vengo con vos y me voy con vos'. De hecho en la selección Argentina pasó algo parecido. Por eso seguramente se va a ir de Gimnasia, porque se va el presidente que lo llamó cuando no lo había llamado nadie. Fue la única persona que le dio esta oportunidad. No es cuestión de convencerlo, creo que estaría bien la decisión que tome", comentó Oliva en declaraciones a Fox Sports.

"Ahora quizás lo llamen de otros clubes. No sé qué pensaban, que no podía dirigir o que no estaba capacitado. Ya tiene ofertas de Argentinos Juniors y de Godoy Cruz", añadió.