Maradona tras derrota de Gimnasia: Este árbitro es malo, nació malo y morirá malo

El técnico Diego Armando Maradona se lanzó contra el árbitro luego de la derrota sufrida por Gimnasia y Esgrima La Plata tras el inexistente penal sancionado por Hernán Mastrángelo contra el Lobo ante Talleres de Córdoba, la noche del lunes.

"Me voy con amargura. Llega este penal. Siempre hay suspicacia con los penales. Pasan al frente por 2-1 con este penal. No me gusta. Me gusta que el árbitro lo haga bien para los dos", dijo en sus primeras reacciones el '10'.

Pero no quedó ahí: "Todos los roces, todos los contrastes fueron para Talleres, un buen adversario. Pero así no se puede jugar. Se entromete entre dos equipos que quieren jugar al fútbol. Y no se puede decirle nada. Es malo. Ya es malo, nació malo y va a morir malo", añadió.

Al mando de Gimnasia, Maradona suma dos caídas en igual número de partidos y el equipo se mantiene último en la temida tabla de promedios.