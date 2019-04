"¿Por qué Boca, River o la AFA no lo apoyaron?" La reflexión de Maradona por muerte de ex jugador de Audax

Una profunda reflexión realizó el astro argentino Diego Maradona, luego de conocer el fallecimiento de su ex compañero en Boca Juniors Julio César Toresani, la cual según medios argentinos, es probable que se haya producido por un suicidio.

Maradona, conociendo el momento difícil que vivió durante sus últimos días en Argentina, sin trabajo y con una profuna depresión el ex jugador de Audax Italiano, publicó en Instagram que "pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde".

"No creí que fuese todo tan grave... Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la A.F.A., no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada", agregó el "10" en una extensa dedicatoria.

Finalmente, el "Pelusa" destacó que "él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre.

Cabe destacar que, según consignó Infobae, Toresani, quien además jugó en River Plate, ya había sido internado durante la última semana por una severa intoxicación con pastillas. Además, durante sus últimas horas publicó enigmáticos mensajes en sus redes sociales.