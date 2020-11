Presidente de Gimnasia y Esgrima acusa al entorno de Maradona: "No lo cuidaron, no tuvieron los huevos para decirle que no"

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, lamentó las decisiones que tomaron en el entorno de Diego Armando Maradona y acusó que a la leyenda del fútbol argentino y técnico del equipo "no lo cuidaron" ni tuvieron la capacidad para "frenarlo" cuando correspondía.

"Las sensaciones con raras. Su muerte me provocó una enorme tristeza, porque Diego era el fútbol, supera todo. Y por otro lado tengo bronca, porque desde el entorno no lo cuidaron", aseguró el mandamás del Lobo a Telam.

Pellegrino cuestionó las decisiones tomadas, citando como ejemplo la presencia de Maradona, el día de su último cumpleaños, el viernes 30 de octubre, en la cancha del Bosque para recibir un homenaje.

"Desde Gimnasia consideramos que no fue una buena idea que vaya a la cancha el día de su cumpleaños y tanto desde la AFA como de la Liga Profesional no hubo exigencias para que esté presente. No sé si alguien lo obligó a ir, pero no tuvieron los huevos suficientes para decirle que no vaya. A veces había que decirle que no, y no se lo dijeron", aseveró.

En la misma línea, indicó que "es muy difícil meterse en el mundo Maradona. Nosotros nos enteramos que iba al estadio una hora antes. Ahí es donde tendrían que haberlo parado y decirle que se quede. Aunque tampoco era fácil", reconoció.