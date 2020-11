Presidente de Uruguay y muerte de Maradona: ¿Por qué debería afectarme? Me quedo con Francescoli

El Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, entregó unas polémicas declaraciones en relación al fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, mostrándose indiferente ante la noticia.

"No me afectó la noticia. ¿Por qué debería? Es un gran jugador de fútbol, pero me quedo con (Enzo) Francescoli", aseguró ante la prensa el mandatario.

De igual forma, añadió que "vi el video ese en el que domina la pelota, creo que es en el Napoli, con la canción "Live is Life"... Es una obra de arte".

Finalmente y de forma menos controvertida, Lacalle Pou afirmó que Maradona "es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República y no me corresponde opinar de esos temas".