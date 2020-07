Sigue mejorando la salud de Maradona: Está dejando atrás un severo trastorno del sueño

Los trastornos del sueño que padecía Diego Armando Maradona parecen estar quedando atrás luego de un completo tratamiento realizado por el neurocirujano argentino Leopoldo Luque, quien reveló algunos detalles del estado de salud del '10'', cuyo estado físico también ha evidenciado una mejoría.

"Diego pasaba días sin dormir, tenía las patologías del insomnio: no puede dormir a la noche y de día tiene sueño. Eso te cambia el humor y dificulta el habla, algo por lo que tanto se lo criticó. Estamos modificando sus ansiolíticos, no es que estaba mal medicado, las estrategias van cambiando. No es algo que esté solucionado", sostuvo Luque en diálogo con el programa "Intratables".

"No existe una solución final, hay tratamientos y hay que mantenerlos. Estrés, presión, alcohol son algunos posibles motivos. Uno intenta corregir de acuerdo a la personalidad del paciente. Le estaba pesando la cuarentena, la falta de trabajo, lo veía mal. Es difícil hablarle porque es Diego Maradona. Hubo una charla fuerte, una propuesta y él la aceptó", comentó.