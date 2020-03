Barticciotto a las empresas y al Gobierno: Ahora es cuando hay que pensar en la gente

El ex futbolista y actual comentarista de nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, volvió a usar sus redes sociales para reflexionar sobre la situación que se está viviendo en Chile por el coronavirus. Para el ídolo de Colo Colo es necesario que las grandes empresas "piensen en el cuidado de sus trabajadores".

En primera instancia, el campeón de Copa Libertadores con los "Albos" publicó "¿No séra necesario decretar cuarentena obligatoria?. Hay gente que no dimensiona lo que está pasando. Quédense en sus casas, cómo no entienden. Por ustedes y los demás, de una vez por todas, pensemos en el otro y tengamos conciencia".

Aquel comentario generó la respuesta de muchos de sus seguidores, que argumentaron el no poder dejar de trabajar para no cumplir con la orden de mantenerse en sus hogares ante la contingencia.

Debido a ello es que Barticciotto volvió a escribir. "A las grandes empresas y al Gobierno, ahora es cuando hay que pensar en la gente, en el pueblo y sus trabajadores. Déjenlos en casa y no se les ocurra despedirlos ni dejar de pagarles. Ahora se va a ver si realmente importan".

Incluso comparó las medidas que se han tomado en Argentina a las de nuestro país, ya que al otro lado de la cordillera se decretó cuarentena total.

