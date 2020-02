Barticciotto contó detalles de su participación en Viña: Con Pedro ensayamos solo una vez

El ex jugador y comentarista de Al Aire Libre en Coooperartiva, Marcelo Barticciotto, contó detalles de lo que fue su actuación en el Festival de Viña del Mar junto al humorista Pedro Ruminot.

El otrora futbolista reveló en conversación con nuestro programa Una Nueva Mañana cómo se dio, señalando que "Pedro simplemente me mandó un mensaje, nosotros conversamos por Whatsapp e Instagram casi siempre. Si bien no nos vemos tan seguido, hay un afecto y cariño recíproco, y me lo comentó".

"Le pregunté: '¿Pedro, estás seguro? No tiene nada que ver meter la canción en una rutina de humor. El show es tuyo', y me dice 'estoy seguro que el show va a salir bien, me encantaría que estés a mi lado', y le dije 'bueno, confío en ti si me dices que va a salir bien'. Ensayamos solo una vez porque yo me tenía que ir a Buenos Aires y le pedí por favor podíamos ensayar un ratito antes. Por suerte salió todo bien".

Sobre la reacción del público tras la presentación, Barticciotto afirmó que "estoy agradecido de la gente, de Pedro que me haya dado la posibilidad otra vez de poder presentar la faceta que tanto me gusta y que no la ejerzo, porque en realidad no es lo mío. Estoy con el corazón inflado de tanto cariño, afecto y amor de la gente".

"Lo de la gente es increíble, la verdad es que cada vez me sorprende más. No se puede explicar con palabras lo que tengo que agradecerles, porque no es solo ayer en la Quinta sino que me lo demuestran a diario. Es como una energía para seguir adelante y para entender que lo que uno hace o lo que uno trata de entregar va por el buen camino", añadió.