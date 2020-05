Barticciotto y polémica por sueldos en Colo Colo: No fue una buena negociación y no benefició a nadie

El destacado ex jugador de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa Marcelo Barticciotto se refirió nuevamente al desencuentro del plantel del "Cacique" con la dirigencia por los sueldos y la decisión de Blanco y Negro de someterse a la Ley de Protección del Empleo, y aseguró que hubo poco

"No están bien las cosas últimamente con esto de las negociaciones, espero que no queden rencores y que puedan unirse después por el bien del club. Pero, sin duda no fue la mejor negociación. Se dijeron muchas cosas por la prensa, de un lado y del otro. Si uno tiene intención de llegar a un acuerdo, una o dos reuniones y lo hace, y no sale declarando contra el otro. Esto no le beneficia a nadie y hasta el hincha se molestó", señaló "Barti" en diálogo con Redgol y la página Después Te Explico.

Además, se refirió a la salida de Daniel Morón del directorio de la concesionaria: "Daniel es un hermano para mí, que me dio el fútbol. Él tenía la idea de irse antes de que ocurriera el problema con los jugadores, a mí me hubiera gustado que siguiera, pero es una decisión de él".

En otro tema, Barticciotto recordó el título de la Copa Libertadores 1991 y dijo que "en ese equipo habían figuras, pero el tema es que el equipo no iba al ritmo de uno solo. Si no estaba uno aparecía el otro y terminábamos ganando igual. Ese equipo tenía una clave y por eso salió campeón, había muchísimas figuras, pero uno que sobresaliera del resto, no había".

"Hay muchos recuerdos. Quizás se van atenuando, pero lo decía la otra vez. Cuando nos tocó Boca Juniors parecía una utopía (en la semifinal), más allá de que nos teníamos confianza, nos tocó el equipo más difícil. Había incertidumbre y mucha ansiedad. Fue una llave muy cerrada, en los dos partidos nos sacamos muy poca diferencia, se dieron varias cosas para que lo ganáramos, no sé si volvería a pasar lo mismo", agregó.

"Ese plantel era extraordinario y le daba para adelante más allá de las decisiones técnicas y si te gustaba o no lo que hacía el entrenador. Colo Colo sacan jugadores de casa y ellos tenían la jerarquía y la personalidad para jugar con la camiseta, y de afuera se traían jugadores que rendían", siguió en la misma línea.

Además dijo que es "difícil" que se repita ese título en el corto plazo, aunque destacó que "no hay una fórmula mágica o una razón que provocó eso. Hay una serie de factores que se tienen que dar. Los dirigentes de esa época eran todos colocolinos, antes había que ser hincha para llegar a la dirigencia. Nosotros nos íbamos de viaje y un dirigente llamaba a nuestras familias para preguntar si necesitaban algo".

Finalmente aseguró que "tengo la espina de no haber jugado por la selección argentina, y tuve la posibilidad en 1989, pero no pasó nada. Después por Chile pedí la nacionalidad por gracia para jugar la Copa América 1991, pero no me la dieron. Después me nacionalicé en el 2000, pero ya tenía 33 años y estaba grande. Hubiera sido muy lindo jugar un Mundial", cerró.