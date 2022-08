El mensaje de Barticciotto de cara al Plebiscito: "Hay que votar con conciencia social"

El ídolo de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, envió un mensaje a sus seguidores de Twitter en la semana del Plebiscito Constitucional de este domingo 4 de septiembre.

"No quise grabar videos ni apoyos públicos... me los pidieron", escribió en primera instancia en una publicación de la red social.

Luego, agregó que "no subestimemos al pueblo, hay que votar con conciencia social y pensando en el bien común".

"Yo quiero un cambio profundo, no quiero más de lo mismo, ya saben por quién voy a votar, respetemos a quiénes piensen diferente", completó Barticciotto.

