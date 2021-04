Marcelo Barticciotto: Decidí bajarme de la postulación para presidir Blanco y Negro

El ídolo albo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, se descartó de la candidatura para ser presidente de Blanco y Negro, luego de que el Club Social y Deportivo Colo Colo propuso su nombre para una eventual sucesión del actual accionista mayoritario, Aníbal Mosa.

"Decidí bajarme de la postulación para presidir Blanco y Negro, no están las condiciones. Lo lamento por el Club Social que me propuso, pero desde la dirigencia no había el apoyo a mi candidatura, como ellos decían hacia afuera que lo había", dijo "Barti" en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM.

"Hay una pelea interna, están mucho más divididos que antes. Solo se benefician ellos y dejando de lado a Colo Colo", añadió el campeón de América en 1991.

