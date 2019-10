Marcelo Barticciotto: El país no está para jugar una final de Copa Libertadores

El ex jugador de Colo Colo y comentarista de nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, criticó a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, luego que confirmara que la final de la Copa Libertadores se realizará en Santiago.

El retirado futbolista, campeón continental con los "albos" en 1991, aseguró que "la ministra el otro día habló de paz, de unión, algo que en estos momentos no hay. El país no está para jugar una final de Copa Libertadores, no está para hacer un evento con tal cantidad de gente, que inclusive se va a ver en el mundo entero".

"Si pasa algo, ¿quién se hace responsable? Para mí es de una falta de sentido común total, tanto de la ministra, del Gobierno, como de la Conmebol", apuntó.

En la misma línea, el otrora delantero afirmó que "la Conmebol no sabe lo que está pasando en el país, no sabe la realidad de lo que está viviendo la gente de Chile y parece que la ministra tampoco, por las declaraciones que hizo el otro día".

"A mí me parece que el partido no se debería jugar hasta que esto se solucione y no creo que eso ocurra muy pronto. El fútbol hoy es lo de menos, así que no estoy de acuerdo para nada (con la realización del partido)", señaló.

De momento, la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo, se jugará en el Estadio Nacional de Santiago el 23 de noviembre, a las 17:30 horas (20:30 GMT).