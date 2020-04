Marcelo Barticciotto: He vuelto a componer canciones y tengo una lista para lanzar

El histórico ex futbolista de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, aseguró que durante la cuarentena por el coronavirus se reencantó con la música y que prontamente sorprenderá con una nueva canción.

En diálogo con Las Últimas Noticias, "Barti" señaló que "con esto de la cuarentena he vuelto a componer. Hace rato que tengo un par de canciones, deben ser una diez. Tengo un single para lanzar".

Además, añadió que "eso me tiene muy entusiasmado y nervioso a la vez. Hace mucho tiempo que no agarraba la guitarra y ahora estoy a full".

Por otra parte, el "7 del pueblo" reconoció que extraña "muchas cosas. A la familia, obvio o tomar un café con algún amigo. Uno a veces se encierra en su mundo y se pone algo egoísta. Uno entiende que cada cual tiene sus compromisos, pero echa de menos".

En otro tema, el ex futbolista se refirió a su hijo Bruno, que está comenzando su carrera en Universidad Católica: "Se empezó a hablar de él por lo que está haciendo en la UC y la selección. Me emocionaron las palabras de Diego Buonanotte (quien lo señaló como un crack), me sorprendió y se lo comenté a mi hijo, pero a él le da vergüenza. No le gusta que hable de él".

Finalmente, Barticciotto se refirió a la partida de su madre en 2019: "Sufrí bastante. Ella estaba mal de la cadera y muy deteriorada. No quiso caminar más. Tratamos de hacerle mucho cariño con mi hermano antes de que partiera. Quizás disfrutó con nosotros antes de partir".