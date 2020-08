Marcelo Barticciotto: Manuel Pellegrini no me quiso en la U

Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, reveló que su carrera podría haber tomado un rumbo muy distinto en su llegada a Chile, ya que tuvo la posibilidad de fichar en Universidad de Chile, pero fue descartado por el DT en ese entonces, Manuel Pellegrini.

En el tercer capítulo de Memorabiblia, en CDF, se abordaron las historias en torno al origen del equipo que ganó la Copa Libertadores en 1991 y en ese marco, Barticiotto recordó cómo lo descartaron en la U y fue aceptado por Arturo Salah en Colo Colo.

"Había jugado poco en Huracán, empecé a los 19 años (...) Habían salido tres posibilidades para venir a Chile, Everton, La U y la última, que fue Colo Colo, que fue por intermedio de Jorge Ghiso, quien había jugado en la U con Arturo Salah y Manuel Pellegrini. A los dos les dijo que había un chico, que jugaba bien, que tenía condiciones, etc. Manuel le dijo que no, primero, en la U, y después Salah comentó que había posibilidades, por el traspaso de Rubio a Europa", explicó el trasandino.

En ese sentido, continuó detallando: "Lo terminaron vendiendo al 'Pájaro' y me terminan comprando. Cuando me entero en cuánto lo vendieron y en cuánto me compraron, dije 'espero que no empiece el campeonato, porque me van a comparar con él. Y si me comparan con el precio, me matan'".

Uno que acompañó de cerca a "Barti", tras su arribo, fue el ex arquero, Daniel Morón, quien definió a su compatriota como "un hijo más": "Lo aguachamos nosotros, vivíamos en el mismo edificio, viajábamos juntos, aprendió a manejar conmigo (...) Era un hijo más el huevón. Se notaba que necesitaba cariño. Fue el más cercano a mí, yo era como el hermano chico", aseveró el "Loro".