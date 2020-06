Marcelo Barticciotto: Marcelo Bielsa tiene todos los valores para dirigir Colo Colo

El ex jugador y actual comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, manifestó su deseo de ser presidente de Colo Colo en caso de que el club vuelva a ser una entidad social y también su intención de que Marcelo Bielsa sea entrenador de los "albos".

En relación a esto, el retitado futbolista dijo en conversación con el podcast "Amables Oyentes" que "me gustaría en algún momento poder realizar un sueño que tengo, no por un cargo, sino para hacer crecer el club social... Tener miles de socios, tener una infraestructura para ellos. Si se da, ningún problema, siempre que sea club social, no Blanco y Negro".

Al ser consultado sobre qué entrenador le gustaría contratar para el "Cacique" en caso de ser timonel de la institución, el "Barti" no lo dudó y respondió: "Marcelo Bielsa".

"Tiene todos los valores que considero debe tener un técnico para dirigir Colo Colo. Me gusta su estilo de juego. No tengo que describirlo yo, lo ha demostrado. Acá la gente lo quiere mucho", señaló.