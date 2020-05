Marcelo Barticciotto y el nivel del Campeonato Nacional: Cada vez vienen jugadores de menor jerarquía

Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre, repasó su trayectoria en entrevista con La Tercera y habló sobre las deudas pendientes de su carrera, el recordado gol con la UC ante los albos y la crisis actual entre los jugadores del Cacique con Blanco y Negro.

Sobre su carrera, "Barti" afirmó que "me faltaron muchas cosas por hacer, lo digo siempre, y mis hijos se ríen, burlándose, es que no estoy contento con la carrera que hice."

"Me faltaron un montón de cosas: Jugar en Europa, en una selección. No soy desagradecido, pero no quedé satisfecho, podría haber hecho más. Le hecho la culpa a mi cabeza. Digo que el deportista es 70 por ciento cabeza y 30 por ciento lo demás, pero yo fallé arriba. Soy muy inseguro", precisó.

Respecto al gol que anotó por los Cruzados ante Colo Colo, y que no celebró, indicó que "el hincha de Católica entendió, y si hubiese sido hincha de Católica habría insultado igual".

"A mí me nació del alma. Antes del partido decía que ojalá no me tocara hacer un gol, pero si tengo la oportunidad de hacer un gol, lo voy a hacer", reflexionó.

Barticciotto, campeón con Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, también analizó la falta de éxitos del fútbol chileno en los torneos internacionales y apuntó a varios factores.

"De partida, tenemos un campeonato muy poco competitivo, y eso hace que competir sea difícil. Cada vez vienen jugadores de menor jerarquía. Vas sumando: se sacan menos jugadores de las inferiores... Tiene todo el fútbol chileno para desarrollarse. Infraestructura tiene, pero no se le presta atención a los hinchas. Jugamos con estadios vacíos", explicó.

Finalmente, habló sobre la crisis entre los jugadores de Colo Colo y la directiva de Blanco y Negro por la reducción de sueldos.

"Hay mucha responsabilidad de las dos partes. Ninguna pensó en la otra y por encima está Colo Colo. Blanco y Negro está mal administrado hace años. Todavía tiene la deuda con la Contraloría, eso se debió pagar cuando vendieron jugadores en 40 millones de dólares. ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Qué hicieron? Cuando uno tiene números azules hay que pagar las deudas", cerró.