Marcelo Barticciotto y la Libertadores del '91: Es el recuerdo más bonito que tengo en mi carrera

El ídolo de Colo Colo y actual comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa Marcelo Barticciotto, en el marco del aniversario número 94 del club recordó el título obtenido por el "Cacique" en la Copa Libertadores de 1991, asegurando que se trata del mayor logro de toda su trayectoria como futbolista.

Barticciotto, aseguró en nuestros micrófonos que "sin duda en lo deportivo es el recuerdo deportivo más bonito que he tenido en mi carrera, imborrable, y no solo los logros, y ese título tan importante, sino que en paralelo el cariño de la gente que te demuestra día a día y que la gente no se olvida".

Además, agregó que "ha sido un hito único e histórico y que quizás van a pasar muchos años para que lo gane otro equipo, entonces con más razón se disfruta, pero que se disfruta con el tiempo, porque quizás uno no aterrizaba y no dimensionaba lo que había logrado".

Finalmente, sostuvo que "todos los días le agradezco a Dios de haber estado en ese plantel, porque es un poco de suerte también, porque hay que estar en el lugar justo en el momento preciso, asi que los mejores recuerdos del año 1991", cerró.