Bielsa asumió responsabilidad en el envío de un espía a los entrenamientos de Derby County

El técnico de Leeds United Marcelo Bielsa asumió este viernes su responsabilidad en el envío de un espía a los entrenamientos de Derby County, que será rival del elenco del rosarino en la próxima fecha del Championship.

En diálogo con la cadena inglesa Sky Sports, el ex entrenador de La Roja aclaró que: "Soy el único responsable en lo que ocurrió con el caso del espía, porque no pedí permiso al club para enviar a esta persona".

"No importa si lo que hice es legal o ilegal, bueno o malo. Para mí es suficiente que Frank Lampard (DT de Derby County) se sintiera molesto y que no era lo correcto", agregó.

"Sin justificarme, esta práctica yo la he utilizado desde las eliminatorias sudamericanas para los Mundiales con Argentina en 2002 (incluida su pasada por Chile)", afirmó.

El espía de Bielsa fue detenido por la misma Policía de Derbyshire al ser advertidos por el club de la situación.

