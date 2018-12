Bielsa: En el fútbol puedes tener niveles de emoción altos que no encuentras en otro lado

Marcelo Bielsa vive un gran presente al mando de Leeds United en Inglaterra al mantenerse en el liderato del Championship (Segunda división), y es por ello que el argentino destacó las virtudes que ha generado el éxito de los "Peacocks".

Luego de la remontada por 3-2 sobre Blackburn Rovers, el "loco" señaló que: "Hemos logrado ganar los dos últimos partidos en los descuentos, entonces es cierto que merecemos estar en esta posición".

Sobre el recibimiento que le han dado los hinchas de Leeds y como le han manifestado su apoyo en cada encuentro, el ex entrenador de La Roja apuntó a que: "Me enorgullece, porque en el fútbol puedes tener niveles de emoción altos que no encuentras en otro lado".

"Nada es comparable al fútbol en relación a las emociones que se generan", enfatizó.