Exmundialista argentino llenó de flores a Marcelo Bielsa antes de la Copa América

El argentino Cristian Alberto González es conocido como 'Kily' y su experiencia en la cancha, fueron más que un nombre, incluyendo participaciones en la Copa del Mundo y Copa América.

El mentor de ese crecimiento en términos de mentalidad fue Marcelo Bielsa, a quien el exjugador y ahora colega del 'Loco', como entrenador, llenó de flores en la televisión.

"Bielsa me dejó todo desde lo humano: honestidad, lealtad, cómo tenés que manejarte en el fútbol, tratar a todo el mundo por igual y que nadie es más importante que el otro. Los valores que nuestros padres nos enseñan. Si no tenés humildad no sos nada por más que seas el mejor del mundo", dijo al panel de ESPN.

En el mismo hilo conductor de los elogios, el 'Kily' añadió que "Marcelo se dedicaba exclusivamente a lo futbolístico. Lo veíamos solamente cuando entrenábamos o compartíamos una cena. Él generaba el vínculo en el mano a mano, cuando te mostraba un video o te preguntaba cómo estabas. Vi una persona tan honesta que no le podés fallar".

Kily González, sobre Marcelo Bielsa. Para escuchar con atención.pic.twitter.com/jwOnjnLHys — VarskySports (@VarskySports) June 5, 2024

