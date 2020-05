Fanático de Leeds rifará escultura de Bielsa a beneficio de institución de salud mental

El fanático de Leeds United Tony Clark mandó a diseñar una escultura tamaño real del entrenador del club, Marcelo Bielsa, la que puso como premio para una rifa en la que busca conseguir una suma de dinero que ayude a una institución de salud mental.

Clark, quien es un sobreviviente de un ataque suicida en Bali ocurrido en el 2002, explicó a la BBC que tiene la intención de alcanzar 20.000 libras esterlinas para donar a la caridad de nombre "Mind".

Para él, "Leeds fue un salvador para mí y siento que la gente se está dando cuenta de cuánto significa para ellos sus clubes que les han quitado los partidos".

"Creo que la salud mental está siendo dejada de lado en estos momentos, por eso quiero darle mucha atención a ella", señaló.

El hincha de Leeds contó que cualquiera que done al menos 10 libras esterlinas para la causa entrará en el sorteo que se realizará el 1 de julio, con "Bielsa" como premio.

