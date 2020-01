Guardiola: Bielsa es quizás el mejor entrenador del mundo para hacer crecer jugadores

El director técnico de Manchester City, Josep Guardiola, alabó al ex entrenador de la selección chilena Marcelo Bielsa, a quien situó como uno de los mejores estrategas del mundo, principalmente en su forma de hacer crecer a los jóvenes.

Según consignó Olé, Guardiola, en el contexto del préstamo de su jugador a Ian Poveda a Leeds United, aseguró que "Poveda es joven, tiene que jugar. Acá no pudo y creo que ir al Leeds es un desafío increíble para ser entrenado por uno de los mejores o quizás el mejor entrenador del mundo en términos de cómo ayuda a los jugadores a sean mejores jugadores".

El española ya había tenido palabras de elogio para el trasandino cuando con FC Barcelona lo enfrentó ante Athletic de Bilbao, señalando también en más de alguna ocasión que es el mejor técnico del mundo.

Bielsa, quien tiene a Leeds en el segundo lugar de la Championship, segunda división inglesa, tiene encaminado a su equipo al ascenso a la Premier League, a la cuál estuvo a punto de subir la temporada pasada, quedándose a las puertas tras perder en la liguilla de ascenso contra Aston Villa.

🗣 "Leeds United is an incredible challenge, to be training for one of the best or maybe the best manager in the world..."



