Harold Mayne-Nicholls a Ricardo Lunari: Miles dicen que hicieron el contacto con Marcelo Bielsa

El ex presidente de la ANFP y actual vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aclaró unas palabras del ex futbolista Ricardo Lunari en las que aseguró que fue él quien hizo el vínculo con Marcelo Bielsa para traerlo a la selección chilena.

El ídolo de Universidad Católica afirmó en DirecTV que "yo estuve con Marcelo Bielsa ocho años en Newell's. Fue mi maestro. Me tocó hacer el contacto entre Mayne-Nicholls y Bielsa para su llegada a Chile".

"Yo pensaba que iba a trabajar con él, pero tenía su cuerpo técnico definido", comentó Lunari.

En respuesta, y a través de Twitter, Harold dijo: "Hola, Ricardo Lunari. Miles dicen que hicieron el contacto y propusieron a Marcelo. A él le conozco desde 1992, en la Copa Libertadores con un partido de Newell's con la UC, y tuvimos contacto cuando dirigía Argentina".

"Además, tenía todos sus datos. Le llamé directo. Por qué no viniste con él, no sé", completó.

Lunari replicó luego en la misma red social y aclaró con estas palabras: "Nunca dije que yo propuse su nombre. Tú me preguntaste por él en el cumpleaños 70 de Universidad Católica y yo al otro día hablé con Bielsa y le pregunté si le interesaba".

"Después de eso me hablo tres o cuatro veces para preguntarme muchas cosas sobre Chile. Solo lo asesoré", afirmó.

Hola @ricardolunari, miles dicen q hicieron el contacto y propusieron a Marcelo. A él le conozco desde 1992 (@Libertadores @CANOBoficial vs @CruzadosSADP) y tuvimos contacto cuando dirigía @Argentina. Ade+ tenía todos sus datos. Le llamé directo. Xq no viniste con él, no sé https://t.co/fpmaRS4kDQ