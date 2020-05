La foto de un hincha con Bielsa y su debida distancia social

Un hincha de Leeds United no ocultó su fanatismo por el técnico Marcelo Bielsa y aprovechando que se lo topó por las calles se tomó una foto, aunque con la debida distancia social.

Mientras caminaba por la calle, el fanático del Leeds se encontró con el rosarino vistiendo un gorro de lana y muy abrigado, y el simpatizante no quiso dejar pasar una chance que tal vez no se le repetiría y le propuso una foto, aunque a una buena distancia.

"Fantástico conocer a Marcelo Bielsa hoy (no te preocupes, me quedé a dos metros). Su cara no lo muestra, pero estaba más que feliz de detenerse para tomar una foto. Me saludó y le agradecí por su arduo trabajo en Leeds. Ojalá pudiera estrechar la mano del hombre", escribió luego el fanático.

Fantastic to meet Marcelo Bielsa today. (don’t worry I kept 2 metres away)



His face doesn’t show it but he was more than happy to stop for a photo.



He wished me well and I thanked

him for all his hard work at @LUFC.



Wish I could of shook the mans hand. #MOT 💙💛🤍 pic.twitter.com/0EWrskn3Q0