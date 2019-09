Marcelo Bielsa causó furor tras ser captado en supermercado con el buzo de Leeds

El entrenador argentino Marcelo Bielsa fue captado realizando sus compras domésticas en un supermercado de la cadena Morrison's, en Inglaterra, ataviado con el polerón de Leeds United, equipo al que dirige.

La situación generó una "locura" por parte de los hinchas del equipo de Yorkshire, quienes "inundaron" la red social Twitter con comentarios acerca de la genialidad del ex DT de la selección chilena.

"No me sorprendería si Marcelo duerme con su buzo de Leeds", o "Bielsa en Morrison's, te encantará verlo", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de los "whites" luego de ver la imagen.

- Revisa los comentarios luego de la inusual fotografía del entrenador:

I didn't take this photo...but Bielsa in Morrisons. You love to see it 😍 #lufc pic.twitter.com/0soKVtoMIj — Aidan (@LUFCAidann) September 16, 2019

Wouldn’t be surprised if Marcelo sleeps in his Leeds United tracksuit. pic.twitter.com/9ISNjhQvlQ — FOREVER LEEDS 👊 (@FOREVERLEEDSMOT) September 17, 2019

The Leeds manager Marcelo Bielsa, spotted in full tracksuit doing his shopping in Morrison’s today! 😂👏🏻#LUFC pic.twitter.com/ivIh9Cw09Q — TREQUARTISTA (@TheSporTalk) September 17, 2019