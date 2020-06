Marcelo Bielsa cumplió dos años en Leeds y sus hinchas lo llenaron de alabanzas

Este lunes 15 de junio el entrenador argentino Marcelo Bielsa cumplió dos años desde que se sumó al proyecto del club inglés Leeds United, ocasión que sus hinchas aprovecharon para llenarlo de alabanzas.

Ante una publicación de la institución británica, que recuerda el hito y deja abierta la opción de ensalzar al ex DT de la Roja con la siguiente frase, "¿qué ha significado su tiempo en el club para ti?", muchos seguidores le dedicaron mensajes.

Entre ellos, "Barney V2" señaló que le gusta que Bielsa entienda "que el fútbol no es solo un deporte, es un modo de vida. La forma en que Marcelo habla del juego y de por qué es importante para los deportistas entender lo que significa el sacrificio de los hinchas verlos jugar. Es un tipo adorable".

Además de una serie de publicaciones en que los seguidores de Leeds usan algunos GIF para expresasr su cariño al rosarino, las palabras de "Ash" @ashlaurenn_ señalan que Bielsa le ha hecho "enamorarse de ver jugar a Leeds".

El equipo inglés milita en la Championship League, segunda división de Inglaterra, y de la mano de Bielsa busca el regreso a la Premier.

Pride restored

Humility

Integrity

Togetherness

Desire

Work ethic

Hope

Joy

Quality

Memories

True to our history

Side before Self



Love the man. #lufc