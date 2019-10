Marcelo Bielsa fue premiado por ONG que promueve los valores éticos en el deporte

El técnico argentino de Leeds United, Marcelo Bielsa, fue premiado por Panathlon, una ONG europea que promueve los valores éticos en el deporte.

El "Loco" fue distinguido por el gol que se dejó anotar ante Aston Villa la temporada pasada luego de ponerse en ventaja con un jugador rival caído y solicitando asistencia médica, misma acción que le valió un galardón en los premios The Best.

El ex DT de la Roja aseguró en declaraciones reproducidas por el diario trasandino La Capital que "estoy muy agradecido. Es una distinción que me hayan premiado por esta situación. Si bien me tocó tomar la decisión, valoro mucho a los jugadores que la tuvieron que concretar, porque hicieron algo contrario a la naturaleza de su oficio".

"También quiero agradecer a mi cuerpo técnico, al club y a los aficionados porque me acompañaron con el espíritu del comportamiento que tuvimos en esa ocasión", afirmó.