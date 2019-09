17:35 - 26/09/2019

Marcelo Bielsa tras el premio al Fair Play en los The Best: El fútbol te vuelve peor persona

El ex técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa aseguró, respecto al premio al Fair Play recibido en los The Best de la FIFA, que el fútbol te vuelve peor persona y que nadie es transparente con 30 años en la actividad. (Video: Twitter)