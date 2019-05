Marcelo Bielsa trató de "ignorante" a periodista que le preguntó si volvería a espiar rivales

El entrenador de Leeds United, Marcelo Bielsa, se molestó cuando un periodista le preguntó si volvería a espiar al equipo Derby County, al cual se medirá en los play-offs por el ascenso de la Championship League inglesa.

El ex DT de la selección chilena pasó por un capítulo polémico cuando quedó en evidencia que estudió al conjunto que dirige Frank Lampard y tuvo que pagar una cuantiosa multa, de su bolsillo.

Por eso, Bielsa se indignó con el profesional que le hizo tal consulta y le replicó: "Sabes que es un crimen espiar. ¿Lo sabes? ¿Sabes que fue un crimen?".

"Cuando se tiene un nivel de ignorancia y se trabaja como periodista, cuando se tiene derecho para hacer preguntas sabiendo las respuestas, y cuando no asume la ironía y sigue hablando de lo que ignora , usted merece una respuesta sin ninguna conclusión", agregó según publicó Infobae.

"Haces tu pregunta sabiendo que observar al oponente ahora está sancionado. Niegas el hecho de que sabes la respuesta y sabes que recibí una sanción. ¿Es una broma? Si lo fue, no la entiendo. Pero no es porque no tenga sentido del humor. No eres gracioso", concluyó.

Leeds terminó tercero en la Championship League y por ello debe disputar su ascenso a la Premier en los play-offs.