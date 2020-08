Martín Lasarte: Toda la parafernalia al rededor de Marcelo Bielsa en Leeds me pareció desmedida

El técnico uruguayo Martín Lasarte volvió a referirse a sus críticas por la cobertura mediática que se le dio al ascenso de Marcelo Bielsa a la Primera División de Inglatarra con Leeds United.

"Solamente hablé del revuelo, nunca de Bielsa, al cual admiro. No se trata de Bielsa entrenador, ni siquiera del Bielsa persona, sino del revuelo externo. Que después de estar dos años, dos temporadas, no una, Bielsa consiga ser campeón y ascender está buenísimo, pero toda la parafernalia exterior me pareció desmedida", dijo a Diario La Tercera.

"Igual son celos, dijo uno. Y puede ser. Hay una realidad, el fútbol argentino tiene una caja de resonancia muy grande que, lógicamente, nos salpica. A ustedes, los chilenos, y a nosotros, los uruguayos. A toda América. Ese fue el tema. Me pareció injusto para otros colegas que hacen un gran trabajo en Chile, en Uruguay, en España y no sabemos ni quiénes son", agregó.

Finalmente, manifestó que "los medios se excedieron. Le dieron muchísimo más tratamiento a lo conseguido por un equipo de segunda división de Inglaterra que a lo conseguido por un equipo de otro lugar. Me parece que se excedió. No tiene que ver con la persona ni el entrenador. La caja de resonancia de Bielsa es lo que que me pareció totalmente excesiva para un logro como conseguir que un equipo de segunda división vaya a Primera. Simplemente eso".