Mentor de Bielsa: Se merece todo lo que le está pasando

Mucho se habla de quienes son discípulos de Marcelo Bielsa, no obstante, poco se habla del mentor del rosarino: Jorge Griffa, ex seleccionado argentino y quien tuviera a su cargo las divisiones inferiores de Newell's Old Boys por 39 años.

Fue él quien tomó la palabra en Argentina para comentar lo hecho por el ex técnico de la Roja al mando de Leeds United.

"Me llena realmente de orgullo que le vaya bien y que hoy todo el mundo futbolístico esté hablando de este logro de Bielsa con Leeds en Inglaterra. Se lo merece en todo sentido. Ya de pibe, cuando me tocó dirigirlo, se le veía condiciones para ser un gran entrenador. Tenía muchas inquietudes y siempre digo que para lograr cosas se deben tener capacidad, oportunismo y suerte. Y Bielsa las tiene", comentó quien fuera figura de Atlético de Madrid en la década de los '60.

"Cada vez que dirige a un equipo trata de que esas tres palabras coincidan. Por eso se lo merece, todo lo que provoca es producto de años de trabajo y aprendizaje", añadió en diálogo con Ovación, del diario La Capital de Rosario.