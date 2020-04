Ricardo Lunari: Marcelo Bielsa quedó enamorado de Universidad Católica

El ex futbolista argentino reveló que el rosarino quedó encantado con el trabajo del cuadro estudiantil.

El ex futbolista argentino Ricardo Lunari, reveló una desconocida anécdota acerca del director técnico Marcelo Bielsa, mencionando que el rosarino quedó "encantado" con el trabajo de Universidad Católica.

A través de un diálogo con RedGol, el jugador campeón con el elenco "Cruzado" comentó que: "Entrenamos con Marcelo (Bielsa) en San Carlos de Apoquindo en 1992. Conversó con directivos, vio las instalaciones del proyecto, que había para futuro y quedó enamorado".

"Siempre me decía 'Qué lindo club la Católica, cómo me gustaría algún día poder dirigirlo", recordó Lunari del episodio con el hoy DT de Leeds United.

También Lunari confesó que pudo haber acompañado al "Loco" en su aventura por la selección chilena, algo que finalmente no prosperó.

"Bielsa me contó que tenía el cuerpo técnico totalmente armado y que no tenía un lugar para ofrecerme. Esos tres o cuatro años de Bielsa en Chile quedé enojadísimo. Un día llegó a mi pueblo, a mi casa, y me dio las explicaciones", detalló.