Marcelo Díaz: Veo los partidos de Defensa y Justicia porque tengo admiración por Beccacece

El volante nacional Marcelo Díaz expresó, en una entrevista con la cadena Fox Sports, su admiración por el ex ayudante de Jorge Sampaoli Sebastián Beccacece, asegurando que ve los partidos de Defensa y Justicia por él.

"Veo los partidos de Defensa y Justicia porque tengo admiración por Beccacece, los veo por él", apuntó el futbolista chileno de Racing de Avellaneda.

De todas formas, el equipo del ex DT de Universidad de Chile es el escolta de la "Academia", aunque aseguró que en el club no se distraen con los de Florencio Varela. "A mí me preocupa Racing, independientemente de lo que haga el rival. Lo único que nos debe importar es ganar nuestros partidos", expresó.

Díaz también se refirió a los elogios de Juan Román Riquelme y contó que "le agradecí. Me sa satisfacción que una persona de tanto nombre como Román hable bien de mí. Eso me motiva a no bajar los brazos. Creo que es muy lindo y sólo resta demostrar en la cancha por qué me mencionó".

Finalemte, se refirió al momento en el que los encuentra el clásico que protagonizarán el domingo ante River Plate. "No comenzamos tan bien el semestre, pero lo importante era sumar. Se trataba del encuentro más importante por venir de las vacaciones... El arranque ha sido muy bueno y enfrentar a River es lo mejor que nos puede pasar".