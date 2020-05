Figueroa contra Meneghini: Filmaba entrenamientos se hizo DT y ahora es el boom de Chile

Marco Antonio Figueroa, quien está en medio de una disputa con los dirigentes de Cobreloa, asegurando que fue despedido, algo que fue desmentido por la dirigencia, disparó contra las facilidades que se les de a los entrenadores extranjeros, apuntando al DT de Audax Italiano Francisco Meneghini.

"No critico a los extranjeros, sí el sistema. Pero la posibilidad que nosotros como técnicos chilenos podamos ir a Argentina, Uruguay a Brasil, incluso en México, no es la mismo. Y en Chile le abrimos las puertas a todos", dijo a la Redgoleta de RedGol.

Agregó que "no tengo nada contra los técnicos extranjeros, sí en la forma que llegan sin grandes méritos, eso es lo que peleo. Que no lleguen extranjeros es imposible. Yo incluso me siento extranjero acá y cuando voy a México. En Chile hay técnicos nacionales como Tito (Tapia) que tienen que ir a buscar a otros lados después de ganar un título con Colo Colo".

"Acá uno que filmaba los entrenamientos se hizo técnico y ahora es el boom de Chile sin tener tres o cuatro años en Primera División. Eso no es justo. Lo dije en mi forma particular de decir las cosas a base de bromas", apuntó sobre Meneghini.