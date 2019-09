Figueroa: La gente olvida lo que hice en Católica y me insulta, pero si fuera extranjero me amaría

El entrenador de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, se refirió a los gritos e insultos que recibió por parte de la hinchada de Universidad Católica, su ex equipo, en el empate sin goles en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y sostuvo que la gente no recuerda su buena campaña en el club precordillerano.

"A todos los que me gritan cosas, se les olvida que yo en Católica fui súper líder con casi puros jugadores chilenos, que perdí una final con Colo Colo jugando muy bien y eso pasa porque nací en Chile. Si hubiera nacido al otro lado de la cordillera me aplaudirían y me amarían, porque la gente ama a esos que vienen de afuera sin hacer absolutamente nada", sostuvo en conferencia de prensa el "Fantasma".

Además, aseveró que "no me siento valorado en este país, ni como técnico, ni como jugador, en ningún sentido", para añadir sobre el gesto con dos dedos que realizó hacia la barra, junto a Marco Sebastián Pol, que "era solo para sacarme una foto".

Sobre el resultado del partido de este domingo, Figueroa dijo que "ellos terminaron conformes con el empate, nosotros no. Fuimos mucho mejores físicamente que Católica en su cancha y sabíamos que ellos se complican cuando no hacen un gol antes de los 30'. De igual forma, destaco lo positivo del equipo y estoy contento con el esfuerzo de los muchachos".

Finalmente, y al igual que hace unos meses, el DT candidateó a su dirigido Roberto Cereceda a la selección chilena: "A veces yo me pregunto... ustedes como periodistas no se dan una vueltecita a Rancagua. Vayan, vean al lateral izquierdo que tiene O'Higgins y coméntenle al señor Rueda; él anda buscando laterales, es el mejor de Chile en este momento".