Marco Antonio Figueroa criticó a Martín Lasarte y tildó de "tronco" a Ben Brereton

El entrenador y ex jugador Marco Antonio Figueroa abordó el complicado momento que vive la selección chilena rumbo a Qatar y tildó de "tronco" a Ben Brereton, además de criticar el trabajo realizado por el DT Martín Lasarte.

En conversación con Prensa Fútbol, comentó que "a los directivos les gusta nacionalizar jugadores extranjeros. Ahora Ben Brereton es el 'Bam Bam', pero es un tronco. El gran pecado que hemos cometido ha sido no darles confianza a los jugadores jóvenes".

Sobre Martín Lasarte, dijo que "a mí nunca me pareció que fuera el técnico idóneo para dirigir una selección. En Chile creen que tener muchos títulos te va a llevar a jugar bien".

El "Fantasma" añadió que "Lasarte juega a la 'uruguaya' y Chile no está acostumbrado a eso, a que le hagan el gol y reaccionar, porque la selección siempre ha tenido un estilo diferente (...) El equipo debe estar a cargo de un DT chileno".

Consultado por las opciones de clasificación al Mundial, expresó que "será complicado volver a armar una generación tan competitiva como esta, la generación dorada. Sé que Chile tiene mucho talento, pero lo único que falta es tener un buen guía que salga a ganar un partido y no a defenderlo".

Por último, sobre sus chanches de volver a dirigir señaló que "me han llegado propuestas, sin embargo quiero un proyecto que me permita poder desarrollarme como DT y aparte llevar desde abajo a los jóvenes y tener un equipo competitivo. Yo me cansé de andar de bombero".