Marco Antonio Figueroa: "He bloqueado a 20 mil chilenos en Twitter"

Marco Antonio Figueroa, ex técnico de Cobreloa, habló sobre su salida del equipo y también contó detalles de su relación con los hinchas en redes sociales, relevando que ha bloqueado a miles de fanáticos chilenos en redes sociales.

"No me siento perseguido, prefiero no hablar. Uso Twitter con mis amigos. He bloqueado a 18 o 20 mil chilenos, porque no me gusta discutir con huevones", declaró Figueroa en el sitio Socios del Desierto.

"Si pierdo un partido, soy un vende humo. Si gano, el rival era muy malo. ¿Para qué discutir con ese tipo de gente?", precisó el Fantasma.

Respecto a su salida de Cobreloa, apuntó sentirse dolido: "estoy sentido con el trato de que recibí", y señaló que los socios deben reclamar por la situación del equipo en la Primera B.

Finalmente, reiteró que se siente "un técnico de medianía hacia arriba y seguiré demostrando que soy un buen entrenador donde me llamen".