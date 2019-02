Mark González hará su debut en un programa de TV: Es algo paralelo a mi carrera deportiva

El ex seleccionado nacional Mark González hará su debut en la televisión esta temporada tras ser confirmado como panelista en un programa de entretención en el Canal del Fútbol (CDF). El extremo aseguró que esto es "en paralelo a su carrera".

"Estoy haciendo este trabajo en paralelo, sigo ligado al deporte", comentó el actual jugador de Magallanes.

El campeón de la Copa América Centenario 2016, espera que este paso le abra las puertas en un futuro para seguir ligado a las comunicaciones, algo que le interesa para continuar cerca del fútbol y el deporte.

"¿Un futuro en la televisión? Uno nunca sabe, para eso tome este desafío, creo que puede ser una buena opción para continuar ligado al deporte, al fútbol", aseguró.

"Es algo que me va a abrir puertas al día de mañana, para poder ir escalando peldaños y poder llegar a comentar partidos", añadió.

González, quiere con este paso la gente conozca mas la parte humana de él y ya no tanto la futbolística.

"La idea es que la gente vea el lado "b" de Mark González, ya no tanto como futbolista si no que vean que me gusta tirar la talla, reír y con la entrevista que tengamos ver la parte más humana. Es salir del tema fútbol y conocer al Mark más como persona", puntualizó.