Aseguran que Mauricio Isla no será considerado por el entrenador de Flamengo

Mauricio Isla no vive días tranquilos en Brasil. El lateral de la selección chilena no ha tenido un gran arranque de temporada con Flamengo y hoy el técnico Paulo Sousa no lo tiene considerado para su plantel de cara a los desafíos venideros.

Según diversos medios de prensa en Brasil, el entrenador no está contento con el chileno, razón por la que se espera que la dirigencia agilice su salida del "mengao".

Isla tiene uno de los sueldos más altos del equipo, una de las razones por las que los directivos no dudarían en dejarlo partir.

Aunque Isla tiene contrato con Flamengo hasta final de año, en Brasil también especulan sobre una posible llegada al fútbol chileno, especificamente a Universidad de Chile.