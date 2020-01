Gala Caldirola: "Mauricio Isla va a jugar en la U. No todavía, pero él tiene muchas ganas de venir"

Gala Caldirola contrajo matrimonio con el histórico lateral de la selección chilena Mauricio Isla el 3 de enero, y este viernes participó como invitada en un programa de televisión, donde aseguró que el futuro de su esposo a mediano plazo está en Universidad de Chile.

"Mauricio Isla va a jugar en la U, no todavía, pero él tiene muchas ganas de venir. Él me dijo que no quiere llegar viejo, quiere venir a jugar bien por su equipo", sostuvo la modelo española en Podemos Hablar de Chilevisión.

De todas formas, Gala evitó fijar un plazo para la llegada de Isla, pero sí dio la pista de que "no falta mucho para que se venga para acá, para que nos vengamos".