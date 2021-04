Gala Caldirola tras su aventura en parapente: Mauricio me dijo que estoy loca, él es más miedoso

La esposa del futbolista chileno Mauricio Isla, Galadriel Caldirola, se aventuró el pasado domingo a vivir una experiencia extrema con un vuelo en parapente por Río de Janeiro y contó algunos detalles sobre esto.

"En el aire no piensas nada, solo disfrutas las sensaciones, te sientes muy libre. Lo recomiendo completamente para cualquiera que venga a Barra de Tijuca. Es increíble, creo que lo voy a empezar a hacer más a menudo", dijo a Las Ultimas Noticias.

En lo referido a qué pensó al respecto el jugador de Flamengo, Gala reveló que "me dijo que yo estoy loca. Pero siempre me dice lo mismo. Me encantan los deportes al aire libre y la naturaleza. Me siento muy conectada con todo eso".

"Yo soy más aventurera, siento menos miedo por ese tip ode cosas. A Mauro no le gusta, es más miedoso, no sé si lo puede hacer o no por temas del club, pero aunque pudiera, tampoco lo haría", cerró.